Минувшей зимой гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) совершил азиатское турне, в ходе которого встретился с руководством TSMC, Samsung и SK hynix, но хорошего впечатления о себе он оставить не сумел.
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