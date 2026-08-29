Предупреждения Москвы в Лондоне игнорируют. Запад воспринимает только конкретные действия, и демонстративные акции России говорят о том, что европейцам не стоит продвигаться в сторону эскалации.
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