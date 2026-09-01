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Житель Фороса проведёт в колонии 18 лет за госизмену

Житель Фороса проведёт в колонии 18 лет за госизмену

Киевский районный суд Симферополя вынес вердикт в отношении 58-летнего жителя ялтинского поселка Форос, который был задержан оперативниками регионального управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

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