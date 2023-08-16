Гибель Щорса: почему советская власть скрывала, что его убили свои

Гибель красного командира Щорса всегда была окружена тайной и загадкой. Несмотря на то, что официальная версия гласила, что он погиб от пули петлюровцев, многие историки и журналисты сомневались в этом и предполагали, что его убили соратники.
Гибель красного командира Щорса всегда была окружена тайной и загадкой. Несмотря на то, что официальная версия гласила, что он погиб от пули петлюровцев, многие историки и журналисты сомневались в этом и предполагали, что его убили соратники.
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