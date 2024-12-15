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Как понять, что это Он

Как понять, что это Он

Нам дается не всё то, чего мы желаем, а то, что подходит нам лучше всего. Вы смотрите на своего партнера беспристрастно и видите, что он далек от идеала? И внешность у него не голливудская, и зарабатывает не так много… Но вы рядом уже год или два и вам хорошо вместе.

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