Как понять, что это Он

Нам дается не всё то, чего мы желаем, а то, что подходит нам лучше всего. Вы смотрите на своего партнера беспристрастно и видите, что он далек от идеала? И внешность у него не голливудская, и зарабатывает не так много… Но вы рядом уже год или два и вам хорошо вместе.