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Путин присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»

Путин присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» еще 12 российским городам.

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