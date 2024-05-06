Силовикам упростят поиск интернет-пользователей. Минцифры расширит перечень передаваемых сведений

Ведомство предложило передавать правоохранительным органам вместе с IP-адресом номер сетевого порта для упрощения задачи идентификации пользователейКак сообщает Forbes, министерство намерено расширить перечень сведений о пользователях, которые интернет-ресурсы должны сохранять и передавать силовикам по их требованию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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