Глава Минспорта Дегтярев рассказал об отношении к атлетам с нейтральным статусом

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев в интервью "Известиям" призвал не навешивать ярлыки на российских атлетов и с пониманием отнестись к тем, кто пожелал выступать в нейтральном статусе.
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