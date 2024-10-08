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Глава Минспорта Дегтярев рассказал об отношении к атлетам с нейтральным статусом

Глава Минспорта Дегтярев рассказал об отношении к атлетам с нейтральным статусом

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев в интервью "Известиям" призвал не навешивать ярлыки на российских атлетов и с пониманием отнестись к тем, кто пожелал выступать в нейтральном статусе.

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