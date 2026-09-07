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Минпромторг подал иск к УЗГА на 4,32 млрд рублей

Министерство промышленности и торговли России подало два исковых заявления к АО «Уральский завод гражданской авиации» в Арбитражный суд Москвы, говорится в картотеке суда.

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