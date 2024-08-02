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Петербургский дневник

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В пятницу, 2 августа, в Петербурге ждут дожди и грозы

В пятницу, 2 августа, в Петербурге ждут дожди и грозы

Воздух прогреется до плюс 23 градусов В Петербурге 2 августа сохранится циклоническая стабильность – погоду будет формировать тыловая часть обширного и малоподвижного облачного вихря с центром над Прикамьем.

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