Представители британской прессы заявили, что нововведения Apple iOS оставят их без средств к существованиюОперационная система Apple iOS 18 ещё не представлена, но обсуждаемые нововведения затрагивают интересы целых отраслей, поэтому представители британской прессы обратились к американской компании с призывом внимательно оценить последствия внедрения новых способов блокировки онлайн-рекламы для пользователей и инструмента для автоматического редактирования статей.