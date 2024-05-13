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Представители британской прессы заявили, что нововведения Apple iOS оставят их ...

Представители британской прессы заявили, что нововведения Apple iOS оставят их ...

Представители британской прессы заявили, что нововведения Apple iOS оставят их без средств к существованиюОперационная система Apple iOS 18 ещё не представлена, но обсуждаемые нововведения затрагивают интересы целых отраслей, поэтому представители британской прессы обратились к американской компании с призывом внимательно оценить последствия внедрения новых способов блокировки онлайн-рекламы для пользователей и инструмента для автоматического редактирования статей.

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