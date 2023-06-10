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Дети найдены живыми через 40 дней после авиакатастрофы в джунглях Колумбии

Дети найдены живыми через 40 дней после авиакатастрофы в джунглях Колумбии

Колумбийские власти подтвердили, что четверо детей, пропавших более месяца назад в джунглях реки  Гуавьяре после крушения небольшого самолета, на котором они летели, были найдены живыми.

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