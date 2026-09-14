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«Старая и страшная, от былой внешности ни следа», — как сейчас выглядит вдова Абдулова. Редкий выход в свет

«Старая и страшная, от былой внешности ни следа», — как сейчас выглядит вдова Абдулова. Редкий выход в свет

Она была последней женой самого знаменитого «ловеласа» советского кино — и молодой вдовой, которую после его смерти ждали суды, долги и почти два десятилетия молчания.

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