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Регионы России

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ФРС США впервые за три года повысила ключевую ставку

ФРС США впервые за три года повысила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые за три года повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75–4% годовых.

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