Роскачество предупредило об активизации мошенников в "черную пятницу". Главными уловками названы рассылки по почте и СМС

Специалисты Роскачества рассказали о самых популярных уловках мошенников в "черную пятницу". В их числе - рассылки по электронной почте, СМС или через мессенджеры, а также создание сайтов-клонов, рассчитанных на невнимательных потребителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии