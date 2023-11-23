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Моллы

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Свежие комментарии

  • Alexander LIFANOV
    Ужас! Как же я теперь без этого?! Кстати, это что такое Lush?😂Lush закроет кажд...

Роскачество предупредило об активизации мошенников в "черную пятницу". Главными уловками названы рассылки по почте и СМС

Роскачество предупредило об активизации мошенников в "черную пятницу". Главными уловками названы рассылки по почте и СМС

 Специалисты Роскачества рассказали о самых популярных уловках мошенников в "черную пятницу". В их числе - рассылки по электронной почте, СМС или через мессенджеры, а также создание сайтов-клонов, рассчитанных на невнимательных потребителей.

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