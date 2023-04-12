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Журналист Хумин в статье для Bild заявил, что многие украинские военные не понимают, зачем они ведут бои в Артемовске

Журналист Хумин в статье для Bild заявил, что многие украинские военные не понимают, зачем они ведут бои в Артемовске

Бельгийский журналист Ян Хумин в статье, написанной для немецкого издания Bild, заявил, что в настоящий момент многие украинские военные задаются вопросом, зачем они воюют в Артемовске.

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