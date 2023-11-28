Лавров и экс-президент ЮАР Мбеки обсудили ситуацию на Украине и ближневосточный конфликт

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 ноября встретился с бывшим президентом Южно-Африканской Республики Табо Мбеки, который прибыл в Москву для участия в IX Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
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