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Минобрнауки предложило изменить порядок приёма в вузы с 2027/28 учебного года

Минобрнауки предложило изменить порядок приёма в вузы с 2027/28 учебного года

"Минобрнауки России подготовило проект изменений в Порядок приема в российские университеты, а также в Перечень вступительных испытаний", – сообщили РИА Новости в ведомстве.

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