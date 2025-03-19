Дорогая редакция! Раньше у родителей взрослеющих детей и мысли не возникало, что надо сына или дочь, ещё школьников, просвещать на предмет секса.
Подростки рано созревают
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Подростки рано созревают - физиологически , но сознанием деградируют ... ! ? Капитализм насаждает скотскую психологию потребляда , мировоззрение , миропонимание ...! Спасать будущее (молодежь) = НЕОБХОДИМО РАЗДАВИТЬ И ПОХОРОНИТЬ КАПИТАЛИЗМ с ее античеловеческими антицивилизационными целями = паразитической идеологией жизни !!! Из детей необходимо растить ЧЕЛОВЕКОВ = ТВОРЦОВ , СОЗИДАТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА .... ! Паразитическое людское общество потреблядей - нелюдей , недочеловеков обречено , будущего не имеет !!!
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7 час.
Элеонора Коган
Сын-то умный, а вы? Не рановато ли?
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1 час.
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