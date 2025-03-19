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Подростки рано созревают

Подростки рано созревают

Дорогая редакция! Раньше у родителей взрослеющих детей и мысли не возникало, что надо сына или дочь, ещё школьников, просвещать на предмет секса.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Подростки рано созревают - физиологически , но  сознанием деградируют ... !       ?          Капитализм  насаждает скотскую психологию потребляда , мировоззрение , миропонимание ...!             Спасать будущее (молодежь) = НЕОБХОДИМО  РАЗДАВИТЬ И ПОХОРОНИТЬ КАПИТАЛИЗМ  с  ее   античеловеческими  антицивилизационными целями = паразитической идеологией жизни !!!               Из детей необходимо растить ЧЕЛОВЕКОВ = ТВОРЦОВ ,  СОЗИДАТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА .... !                                                                                                  Паразитическое людское общество потреблядей - нелюдей , недочеловеков    обречено  , будущего не имеет !!!
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7 час.
Элеонора Коган
Сын-то умный, а вы? Не рановато ли?
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1 час.
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