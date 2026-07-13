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Ниланд: смерть Грэма не повлияет на антироссийскую риторику в США

Ниланд: смерть Грэма не повлияет на антироссийскую риторику в США

Смерть сенатора Линдси Грэма* не повлияет на антироссийскую риторику в США, она сохранится. Такое мнение выразил профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд.

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