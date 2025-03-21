Симоньян рассказала о борьбе за жизнь лежащего в коме Кеосаяна — дома и в больнице

Журналистка не теряет надежды на выздоровление супруга. Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян СоцсетиМаргарита Симоньян продолжает верить, что ее муж Тигран Кеосаян, впавший в кому в прошлом году, все же придет в себя.