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Симоньян рассказала о борьбе за жизнь лежащего в коме Кеосаяна — дома и в больнице

Симоньян рассказала о борьбе за жизнь лежащего в коме Кеосаяна — дома и в больнице

Журналистка не теряет надежды на выздоровление супруга. Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян СоцсетиМаргарита Симоньян продолжает верить, что ее муж Тигран Кеосаян, впавший в кому в прошлом году, все же придет в себя.

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