Сумеречный убийца: как фронтовик превратился в кошмар послевоенного Ленинграда

В послевоенные годы в Ленинграде была чрезвычайно напряженная криминогенная обстановка. В городе орудовали банды грабителей, которые без сомнений расправлялись со своими жертвами, чтобы не оставлять следов.
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