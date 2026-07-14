Страна и люди
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Страна и люди

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Кто имеет право на статус и какие меры поддержки положены. Льготы ветеранам труда в 2026 году

Кто имеет право на статус и какие меры поддержки положены. Льготы ветеранам труда в 2026 году

Какие плюсы к пенсии дает статус ветерана труда и как его получитьShatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press Статус «Ветеран труда» — это не просто почетное звание, но и возможность получить ряд выплат и льгот.

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Комментарии
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Елена Верия
&quot;Гражданин может одновременно получать выплаты по инвалидности и как, например, ветеран боевых действий (ВБД), так как законодательство РФ позволяет суммировать меры поддержки по разным основаниям...&quot; https://sfr.gov.ru/grazhdanam/socialnaya_podderzhka/get_soc_vip_inv/  А если инвалид и &quot;ветеран труда&quot; - может получать доплату, как сказали, только как инвалид или только как ветеран труда... Справедливо? В чем инвалиды-ветераны труда провинились?! Все остальные инвалиды, имеющие еще и другие льготы - их получают! Только мы, ветеранам труда, обделены почему-то, за что? Или-или выбирать надо нам... вот такие вопросы надо решать в Думе, а не про грибы и придорожные кусты!
Социальный Фонд России - ошибка 404
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