Советские войска продвинулись на 70 км по линии фронта

24 марта войска 3-го Украинского фронта, отразив атаки 11 танковых дивизий немцев юго-западнее Будапешта и измотав их в оборонительных боях, перешли в наступление, разгромили танковую группу противника и продвинулись вперед на 70 км на фронте протяженностью более 100 км, говорится в публикации газеты «Известия».