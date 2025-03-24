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Советские войска продвинулись на 70 км по линии фронта

Советские войска продвинулись на 70 км по линии фронта

24 марта войска 3-го Украинского фронта, отразив атаки 11 танковых дивизий немцев юго-западнее Будапешта и измотав их в оборонительных боях, перешли в наступление, разгромили танковую группу противника и продвинулись вперед на 70 км на фронте протяженностью более 100 км, говорится в публикации газеты «Известия».

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