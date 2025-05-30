В России вступил в силу закон о лимите на переводы без банковского счёта

Порог в 100 тыс. рублей для переводов без открытия счета начал действовать в России с 30 мая. Нововведение касается переводов без открытия счета, в том числе через электронные кошельки, при упрощенной идентификации.
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