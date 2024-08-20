Comrade Harris

«Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» Не знаю почему, но именно эта цитата из бессмертного гоголевского «Ревизора» всплывает в памяти, когда я наблюдаю за тем, как российская аналитика американских президентских выборов постепенно скатывается в какие-то бивис и батхердовские гыкания и ужимки, с попыткой выдать желаемое за действительное.