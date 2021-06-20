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Ветеран армии США Дэниел Л. Дэвис-старший: в случае вступления Украины в НАТО может начаться мировая война

Ветеран армии США Дэниел Л. Дэвис-старший: в случае вступления Украины в НАТО может начаться мировая война

Если Украина вступит в Североатлантический альянс, может начаться мировая война. Такой вариант развития событий допустил эксперт, ветеран армии Соединенных Штатов Дэниел Л.

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