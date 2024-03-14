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В Подольске появился полигон для испытания роботов - кладовщиков

В Подольске появился полигон для испытания роботов - кладовщиков

Компания X5 Group заявила о начале технической революции в своих распределительных центрах.Вчера пресс-служба российской компании «X5 Group» сообщила о создании в подмосковном Подольске на базе распределительного центра лаборатории-полигона, где приступили к тестированию новых работников.

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