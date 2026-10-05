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Поровну или только за себя: как россияне оплачивают счета в кафе и ресторанах

Поровну или только за себя: как россияне оплачивают счета в кафе и ресторанах

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Большинство россиян считают справедливым делить счет в ресторане поровну, если заказы примерно одинаковы, а при существенной разнице – платить за себя.

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