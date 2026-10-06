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Регионы России

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Путин проведет серию международных телефонных переговоров в день своего 74-летия

Путин проведет серию международных телефонных переговоров в день своего 74-летия

В рамках традиции каждый год в этот день президент связывается по телефону с иностранными коллегами, которые направляют ему поздравления по случаю дня рождения.

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