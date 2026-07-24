Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Обнаружены подлинники важнейших документов по истории Смоленской крепостной стены (фото)

Обнаружены подлинники важнейших документов по истории Смоленской крепостной стены (фото)

Телеграммы из Москвы, полученные от жены наркома Троцкого в январе и феврале 1919 года, запретили уничтожение грандиозного исторического памятника и определили государственную важность работ по его сохранению.

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Комментарии
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Lora Некрасова
Во время ВОВ, когда немцев уже прогнали из Смоленска, но они ещё продолжали налёты на город, во время бомбёжек моя мама с нами двумя детьми, а также другие жители, проживавшие рядом со Смоленской крепостной стеной, спасались от немецких бомб внутри ходов крепостной стены. Интересно, остались ли ещё в живых те, кого тогда крепостная стена спасала от смерти.
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