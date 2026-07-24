Обнаружены подлинники важнейших документов по истории Смоленской крепостной стены (фото)

Lora Некрасова

Во время ВОВ, когда немцев уже прогнали из Смоленска, но они ещё продолжали налёты на город, во время бомбёжек моя мама с нами двумя детьми, а также другие жители, проживавшие рядом со Смоленской крепостной стеной, спасались от немецких бомб внутри ходов крепостной стены. Интересно, остались ли ещё в живых те, кого тогда крепостная стена спасала от смерти.