Обнаружены подлинники важнейших документов по истории Смоленской крепостной стены (фото)

Телеграммы из Москвы, полученные от жены наркома Троцкого в январе и феврале 1919 года, запретили уничтожение грандиозного исторического памятника и определили государственную важность работ по его сохранению.
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