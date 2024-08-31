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Царьград

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Орловские рысаки за северокорейские снаряды: The Times раскопала сенсацию о Путине и Ким Чен Ыне

Орловские рысаки за северокорейские снаряды: The Times раскопала сенсацию о Путине и Ким Чен Ыне

Газета The Times раскопала очередную сенсацию Владимире Путине и Ким Чен Ыне. Журналисты утверждают, что президент России якобы подарил лидеру КНДР 24 чистокровных орловских рысаков взамен на северокорейские снаряды.

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