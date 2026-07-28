Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 648 подписчиков

Певицу Максакову-Игенбергс оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Певицу Максакову-Игенбергс оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Пресненский районный суд Москвы назначил певице Марии Максаковой-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) административный штраф в размере 35 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии