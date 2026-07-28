Певицу Максакову-Игенбергс оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Пресненский районный суд Москвы назначил певице Марии Максаковой-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) административный штраф в размере 35 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
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