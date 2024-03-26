РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Глава СК Бастрыкин: Задержанные исполнители теракта в «Крокусе», указали на заказчиков злодеяния

Исполнителями теракта в красногорском «Крокус Сити Холл» дали показания на тех, кто является заказчиком данного преступления и также обеспечивал их подготовку, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, по информации «Интерфакса».

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