Глава СК Бастрыкин: Задержанные исполнители теракта в «Крокусе», указали на заказчиков злодеяния

Исполнителями теракта в красногорском «Крокус Сити Холл» дали показания на тех, кто является заказчиком данного преступления и также обеспечивал их подготовку, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, по информации «Интерфакса».
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