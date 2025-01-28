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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НХЛ не накажет игроков за отказ от участия в Турнире четырех наций. Им не придется пропускать матчи регулярки

Лига не будет заставлять игроков пропускать игры регулярного чемпионата за отказ от участия в предстоящем Турнире четырех наций.

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