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Судья в Уругвае потребовал предоставить информацию о вакцине от COVID-19

Судья в Уругвае потребовал предоставить информацию о вакцине от COVID-19

Предоставить всю имеющуюся у них информацию о биохимическом составе вакцины против COVID потребовал от правительства Уругвая и фармацевтической компании Pfizer Судья Административного суда Алехандро Рекари, сообщила 2 июля газета El Observador.

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