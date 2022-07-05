Судья в Уругвае потребовал предоставить информацию о вакцине от COVID-19

Предоставить всю имеющуюся у них информацию о биохимическом составе вакцины против COVID потребовал от правительства Уругвая и фармацевтической компании Pfizer Судья Административного суда Алехандро Рекари, сообщила 2 июля газета El Observador.
Предоставить всю имеющуюся у них информацию о биохимическом составе вакцины против COVID потребовал от правительства Уругвая и фармацевтической компании Pfizer Судья Административного суда Алехандро Рекари, сообщила 2 июля газета El Observador.
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