Не так давно один из бывших руководителей Донецкого муниципалитета рассказывал

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Lehanaizhe

Мощный фильм "Мы из будущего" Смотреть всем, особенно детям. Кадр суровый и знаковый в нём есть, как после возвращения парень стеклом сдирает с руки нацистскую символику. Вот так и Украина будет сдирать, когда мы победим! Мы-русские, с нами Бог! Мы не рабы, мы дети его!