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Военные новости ★ спецоперация

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Не так давно один из бывших руководителей Донецкого муниципалитета рассказывал

Не так давно один из бывших руководителей Донецкого муниципалитета рассказывал мне, как накануне майдана общался с мэром Львова Садовым, который приезжал в Донецк в качестве гостя.

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Комментарии
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L
Lehanaizhe
Мощный фильм &quot;Мы из будущего&quot; Смотреть всем, особенно детям. Кадр суровый и знаковый в нём есть, как после возвращения парень стеклом сдирает с руки нацистскую символику. Вот так и Украина будет сдирать, когда мы победим! Мы-русские, с нами Бог! Мы не рабы, мы дети его!
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