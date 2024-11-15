В Туле прошло внеочередное заседание избирательной комиссии

15 ноября, состоялось 104-ое внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области. В котором утвердили отчет о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение досрочных выборов Губернатора Тульской области.
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