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Тульские новости

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В Туле прошло внеочередное заседание избирательной комиссии

В Туле прошло внеочередное заседание избирательной комиссии

15 ноября, состоялось 104-ое внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области. В котором утвердили отчет о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение досрочных выборов Губернатора Тульской области.

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