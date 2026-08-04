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Starlink вытесняет конкурентов: спутниковый оператор Hughes подал на банкротство

Starlink вытесняет конкурентов: спутниковый оператор Hughes подал на банкротство

Дочерняя компания EchoStar признала, что геостационарный спутниковый интернет проигрывает низкоорбитальным системамСпутниковый оператор Hughes, входящий в состав EchoStar, подал заявление о банкротстве по главе 11 в США после нескольких лет конкуренции со стороны низкоорбитальных спутниковых систем, прежде всего Starlink.

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