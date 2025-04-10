На Алтае ребенок с ДЦП и эпилепсией не может выйти из дома, потому что "вокруг вода"

Отъехать от крыльца невозможно, коляска просто перевернется в грязи В Алтайском крае жительница села Поспелиха рассказала, что из-за воды и грязи, которые окружили дом, на улицу не может выбраться ее ребенок с ДЦП и эпилепсией.