В Польше задумались, а где взять для Украины столько оружия?…

Пораскинув мозгами, польские военные аналитики пришли к выводам, которые их озадачили: «Несмотря на огромное экономическое превосходство Запада над Россией, получается, что западные государства не могут обеспечить Украину широким потоком оружия.
Пораскинув мозгами, польские военные аналитики пришли к выводам, которые их озадачили: «Несмотря на огромное экономическое превосходство Запада над Россией, получается, что западные государства не могут обеспечить Украину широким потоком оружия.
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