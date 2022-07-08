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В Польше задумались, а где взять для Украины столько оружия?…

В Польше задумались, а где взять для Украины столько оружия?…

Пораскинув мозгами, польские военные аналитики пришли к выводам, которые их озадачили: «Несмотря на огромное экономическое превосходство Запада над Россией, получается, что западные государства не могут обеспечить Украину широким потоком оружия.

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