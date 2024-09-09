📹❗️Над Раменским, Люберцами, Жуковским и т.д. расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" осуществили перехват низко- и средневысотных БПЛА-"камикадзе" дальнего радиуса действия UJ-26 и "Лютый".
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📹❗️Над Раменским, Люберцами, Жуковским и т.д. расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" осуществили перехват низко- и средневысотных БПЛА-"камикадзе" дальнего радиуса действия UJ-26 и "Лютый".