Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Судже была школа-интернат, куда ВСУ сгоняли местных. Туда сегодня прилетели четыре ракеты Himars с Сумской области, похоронив всех, кто там был.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Судже была школа-интернат, куда ВСУ сгоняли местных. Туда сегодня прилетели четыре ракеты Himars с Сумской области, похоронив всех, кто там был.
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