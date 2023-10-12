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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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Свежие комментарии

  • Наталья Богочарова
    Офигенная новость - люди сделали то, что обязаны делать🤦‍♂️. Теперь повесьте каждому по ордену….🙉В подъезде дома н...

Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

За ближайшие три года планируется построить и ввести в эксплуатацию около 760 различных городских объектов Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о утверждении Адресной инвестиционной программы (АИП) на период с 2024 по 2026 годы в своем Telegram-канале.

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