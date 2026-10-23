Под понятием «тяжелая рука», как правило, мы понимаем невезучих людей. Если такой человек купил у вас что-то на рынке, то торговли на сегодня больше не будет.
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