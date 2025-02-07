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Спецпосланник США назвал стратегию Байдена по Украине наклейкой на бампер

Спецпосланник США назвал стратегию Байдена по Украине наклейкой на бампер

Спецпосланник США Келлог назвал стратегию Байдена по Украине наклейкой на бампер Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог раскритиковал стратегию бывшего американского лидера Джо Байдена по урегулированию конфликта и назвал ее «наклейкой на бампер».

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