Эшелон ВСУ сгорел в адском пламени: Карта специальной военной операции на Украине на 16 сентября 2024 года Юлия СоколоваБоевые действия продолжаются на всей линии фронта, однако наибольшее напряжение сохраняется в Курской области.
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