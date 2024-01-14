Зеленский в состоянии наркотического бреда пообещал смерть всем пенсионерам Украины

Лидеры тех стран тоже говорят только то ,что положено. Не особо отвечают за свои слова.

Евгения Болотова

Вот она Российская элита, что культурная, что ...: один членом на рояле бацает, другой голый лишь на члене носок и обещают, обещают, обещают и всё во имя свободы, во имя бобла... Так и хочется сказать , слушая и глядя на "уважаемых" обществом людей: вся жизнь - игра, а люди - клоуны...