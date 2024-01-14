Страна и люди
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Страна и люди

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Зеленский в состоянии наркотического бреда пообещал смерть всем пенсионерам Украины

Зеленский в состоянии наркотического бреда пообещал смерть всем пенсионерам Украины

В Риге Зеленский нес такую ахинею, что лучше бы, право слово, "сыграл на рояле" в своем стиле REUTERS Извините, ради Бога, но после того, что Зеленский наговорил по прилету в Ригу на пресс-конференции с журналистами прибалтийских стран, ни у одного нормального человека язык просто не повернется называть Зеленского каким-то там президентом.

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Комментарии
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НН
Неизвестно Неизвестно
Лидеры тех стран тоже говорят только то ,что положено. Не особо отвечают за свои слова.
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16 час.
Виктор Рыбаков
Клоун,курнув-нюхнув-кольнувшись,готов на всё!
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16 час.
Евгения Болотова
Вот она Российская элита, что  культурная, что ...: один членом на рояле бацает, другой голый лишь на  члене носок и обещают, обещают, обещают и всё во имя свободы, во имя бобла... Так и хочется сказать , слушая и глядя на &quot;уважаемых&quot; обществом людей: вся жизнь - игра, а люди - клоуны...
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15 час.

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