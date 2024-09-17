Политолог Журавлев: Зеленский представит мирный план как план победы

Политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Tsargrad.tv прокомментировал мирный план Украины, который лидер страны Владимир Зеленский готовится представить Вашингтону.
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