За год в Приморье задержали более семи тысяч пьяных водителей

За 2023 год сотрудники полиции задержали более 7 тысяч водителей с признаками алкогольного опьянения, среди которых 3 612 правонарушителей находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 1429 – уже ранее привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, еще 2118 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования, при этом 191 гражданин не имел водительского удостоверения, сообщает PRIMPRES.